Stuttgart Betrunkener läuft gegen fahrende S3

Stuttgart.

In der Nacht zum Montag (16.04.) ist ein offenbar betrunkener 28-Jähriger gegen eine fahrende S-Bahn gelaufen und wurde dabei verletzt. Ersten Erkenntnissen zufolge lief der Mann um 0.15 Uhr am S-Bahngleis des Stuttgarter Hauptbahnhofs gegen das hintere Ende einer einfahrenden S-Bahn der Linie S3 in Richtung Backnang.