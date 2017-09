Stuttgart Bewaffneter Überfall auf Tankstelle

S-21-Bauarbeiten S-Bahn hält nicht in Feuerbach

Wieder einmal haben die S-21-Bauarbeiten Konsequenzen für S-Bahnfahrgäste in Feuerbach– betroffen sind auch viele Boschler. Weil die Deutsche Bahn dort die neuen Gleise in Richtung Hauptbahnhof ans bestehende Netz anschließt, halten am Bahnhof vier Tage lang keine S-Bahnen.