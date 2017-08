Stuttgart Bombenfund: Gebiet wird evakuiert

In der Ulmer Straße 191 in Stuttgart-Wangen ist am Dienstag im Rahmen von Bauarbeiten eine Fliegerbombe (250 Kilogramm) aufgefunden worden. Um 19.30 Uhr wurden auf Veranlassung des Kampfmittelbeseitigungsdienstes für die Entschärfung der Bombe das Gebiet in einem Radius von circa 100 Metern geräumt. Der Stadtbahnverkehr ist derzeit eingestellt. Der Straßenverkehr ist gesperrt. Das Gebiet ist derzeit evakuiert. Nach Eintreffen des Kampfmittelbeseitigungsdienstes wird über das weitere Vorgehen entschieden.