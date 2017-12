Stuttgart Bonobo-Nachwuchs in der Wilhelma

Chimba ist zum ersten Mal Mama geworden

Die frischgebackene Mutter Chimba ist ein Wildfang und hat mit ihren berts zirka 22 Jahren am vergangenen Freitag erstmals ein Jungtier bekommen. Nach einer Zeit der Zweisamkeit sind die beiden jetzt auch häufiger im Schaubereich zu sehen.

„Für uns ist diese Geburt ein verfrühtes Weihnachtsgeschenk“, sagt Wilhelma-Direktor Dr. Thomas Kölpin. „Es gab keinerlei Garantie, dass Chimba, die einen schweren Lebensweg hatte, irgendwann einmal Mutter werden würde. Ihr Sohn ist ein wichtiger Beitrag zur genetischen Vielfalt der Bonobos in Zoos weltweit.“

Bonobos sind in der Natur stark bedroht

Die nächsten Verwandten des Menschen sind in der Natur stark bedroht. Deshalb versuchen die Zoos, für den Erhalt der Tierart eine Reservepopulation aufzubauen. Rund um den Globus leben etwa 200 Bonobos in Zoos, die ihre Tiere untereinander tauschen, damit es nicht zur Inzucht kommt und eine möglichst breite Basis des Erbguts erhalten bleibt. „Für Zoos werden heute keine Tiere mehr gefangen“, betont Kölpin. „Das ist richtig so. Wir wollen die Population in der Natur nicht dezimieren und fördern Artenschutzprojekte vor Ort. Umso wichtiger ist es, wenn doch einmal auf Irrwegen ein Wildfang im Zoo landet und frisches Blut in die Zucht bringt, diese Blutlinie auch zu erhalten.“ Das stärkt die Widerstandskraft der Nachkommen.