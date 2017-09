Stuttgart Breymaier fürchtet um Ruf von Autobranchen-Mitarbeitern

Stuttgart.

SPD-Landeschefin Leni Breymaier befürchtet durch den Dieselskandal einen Imageverlust von Mitarbeitern in der Automobilbranche - und will dagegenhalten. "Ich möchte nicht, dass die Beschäftigten, die ja jeweils nichts für die Situation können, in der Automobilbranche in einen Ruf kommen, dass sie nur Stinker produzieren", sagte sie der Deutschen Presse-Agentur in Stuttgart.