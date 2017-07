Stuttgart Bundespräsident Steinmeier stellt sich im Südwesten vor

Steinmeier und seine Frau Elke Büdenbender wurden von Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) und seiner Frau Gerlinde im Amtssitz Kretschmanns, der Villa Reitzenstein, empfangen. Das Staatsoberhaupt und seine Frau schüttelten auch den versammelten Ministern und Staatssekretären die Hand.

Er freue sich vor allem auf die Gespräche mit jungen Leuten im Landtag und am Dienstag in einer Stuttgarter Schule. Ihn interessiere, wie sie zur Demokratie stünden. Auf dem weiteren Programm stehen am Montag ein Besuch des Deutschen Literatur-Archivs in Marbach sowie ein Bürgerempfang im Neuen Schloss.

Der 61-Jährige wurde im Februar zum Nachfolger von Joachim Gauck gewählt. Er trat das Amt im März an.

Bundespräsident betroffen über schweren Busunfall in Bayern

Steinmeier hat sich betroffen über den schweren Busunfall auf der A9 in Bayern gezeigt. Noch sei offen, wie viele Opfer es genau gebe. "Zu diesem Zeitpunkt kann ich nur sagen, dass wir mit den Angehörigen mitfühlen und denjenigen, die verletzt sind, möglichst baldige und vollständige Genesung wünschen", sagte Steinmeier am Montag bei seinem Antrittsbesuch als Bundespräsident in Baden-Württemberg. Bei dem Busunfall in Bayern sind nach ersten Polizeiangaben mehrere Menschen ums Leben gekommen. 30 Menschen wurden verletzt, zum Teil schwer.