Stuttgart Busspur gegen schlechte Luft am Neckartor

Stuttgart.

Um den Verkehr an der stark mit Schadstoffen belasteten Stuttgarter Neckartor-Kreuzung zu reduzieren, setzt das Land auf eine neue Busspur. Das Kabinett stimmte am Dienstag einer entsprechenden Ergänzung des Luftreinhalteplans für Stuttgart zu. Mit einer Busspur auf der B14 stadtauswärts will die grün-schwarze Regierung die gerichtlichen Vorgaben umsetzen und den vom Land getroffenen Vergleich mit Neckartor-Anwohnern erfüllen. "Wenn wir die Busspur nicht einführen, dann müssen wir zum 15.10. im nächsten Jahr ein Fahrverbot streckenbezogen an der Neckarstraße für Euro5-Fahrzeuge machen", sagte Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) am Dienstag. Das Verwaltungsgericht habe aber signalisiert, dass mit der Busspur der Vergleich erfüllt werden könnte.