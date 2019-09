Stuttgart Cannstatter Wasen beginnt mit Fassanstich

Anders als beim Oktoberfest in München werden in Stuttgart in diesem Jahr keine Verbotszonen für Elektro-Scooter um den Wasen herum eingerichtet. "Davon haben wir ja noch nicht so viele", sagte Jörg Schieber, der Leiter des Cannstatter Polizeireviers. Natürlich würden sie aber bei den geplanten Verkehrskontrollen berücksichtigt. Mehr als 60 Fahrer von E-Tretrollern wurden an den ersten Wiesntagen alkoholisiert erwischt und müssen ihren Führerschein abgeben, lautete eine Meldung der Münchner Polizei von Anfang der Woche.