Stuttgart Carsharing-Anbieter Car2Go nimmt Australien in den Blick

Das System funktioniert nur, wenn die Nutzer die Autos an möglichst vielen Plätzen in der Stadt einfach so abstellen können. Für das kanadische Toronto hatte Car2Go kürzlich das Aus verkündet, nachdem die Stadt die Parkregeln verschärft und das Anwohnerparken stark ausgeweitet hatte.

Car2Go ist bislang in Europa, Nordamerika und Asien aktiv. In Australien wäre das Unternehmen nach eigenen Angaben der erste Carsharing-Anbieter mit einem flexiblen Konzept, das ohne feste Übergabestationen für die Autos auskommt.