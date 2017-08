Stuttgart Caspary will Vize-Chef der Landes-CDU werden

Stuttgart.

Bei der Wahl der drei stellvertretenden CDU-Landesvorsitzenden wird es voraussichtlich eine Kampfkandidatur geben. Der CDU-Bezirksverband Nordbaden schickt den Europapolitiker Daniel Caspary ins Rennen, wie Bezirkschef Peter Hauk am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur in Stuttgart sagte. Caspary ist Chef der CDU/CSU-Gruppe in der Fraktion der Europäischen Volkspartei. Der Parteitag ist am 9. September in Reutlingen. Der Vorstand wird alle zwei Jahre gewählt.