Stuttgart CDU-Bundesvize Strobl warnt SPD vor überzogenen Forderungen

CDU-Bundesvize Thomas Strobl (CDU) hat die SPD vor überzogenen Forderungen gewarnt. "Ich kann dazu bald nur noch sagen: Verhandelt anständig oder lasst es bleiben - aber dieses öffentliche Getöse ist nervtötend", betonte Strobl, der auch Innenminister in Baden-Württemberg ist, in Stuttgart. "Was ich überhaupt nicht mehr hören kann, ist dieses Rote-Linien-Blabla."