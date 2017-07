Tödlicher Stadtbahnunfall in Stuttgart Tod auf dem Gleisüberweg – Warnlicht seit Wochen defekt

Nach dem Tod eines Radfahrers am Königsplatz in Bad Cannstatt gerät der dortige Gleisüberweg in den Brennpunkt. Die warnenden Springlichter sind seit drei Wochen defekt. Für die Polizei ist der Unfallhergang trotzdem ein Rätsel.