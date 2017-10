Stuttgart Countdown für nächste Feinstaubalarmsaison

Stuttgart.

Winterzeit, Feinstaubzeit: Vom nächsten Wochenende an kann in der Landeshauptstadt Stuttgart bei extrem starker Luftverschmutzung wieder Feinstaubalarm ausgelöst werden. Autofahrer werden dann zum freiwilligen Umstieg auf Busse und Bahnen aufgerufen, Komfortkamine dürfen nicht angefeuert werden. Es ist bereits die dritte Alarmperiode in Stuttgart.