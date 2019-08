Stuttgart-Zuffenhausen.

Metamphetamin im Wert von zirka 100 000 Euro haben Polizeibeamte am Dienstagabend (13.8.) in Zuffenhausen sichergestellt. Aufwändige Ermittlungen führten nach Angaben der Polizei zu vier mutmaßlichen Drogenhändler. Am Dienstagabend nahmen die Beamten eine 29-jährige Frau, ihren 26-jährigen Freund sowie einen 40-jährigen Drogenkurier und dessen 38-jährigen Ehefrau fest. Der 40-Jährige hatte in Begleitung seiner Ehefrau und dem gemeinsamen vier Jahre alten Sohn mehr als ein Kilogramm Metamphetamin, das auch bekannt ist als Crystal Meth, aus den Niederlanden geschmuggelt.

Beamte der Stuttgarter Kriminalpolizei und des Polizeipräsidiums Einsatz nahmen die Vier bei der Übergabe fest. Die Tatverdächtigen mit rumänischen und albanischen Wurzeln sind am Mittwoch (14.08.2019) einem Haftrichter vorgeführt worden.

Der Richter erließ Haftbefehl gegen die 29-jährige Frau, ihren 26-jährigen Lebenspartner und den 40-jährigen Drogenkurier. Die Ehefrau des Kuriers wurde wieder auf freien Fuß gesetzt.