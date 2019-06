Stuttgart Daimler trennt sich im Stammwerk von 690 Zeitarbeitern

Stuttgart.

Der Autobauer Daimler hat in seinem Stammwerk in Stuttgart-Untertürkheim die Verträge von knapp 690 Zeitarbeitern auslaufen lassen. Nach Angaben des Betriebsrats vom Dienstag sind von vorher 950 nur noch 261 in der Logistik übrig, aber keine mehr in den Produktionsbereichen. Zuvor hatten "Stuttgarter Zeitung" und "Stuttgarter Nachrichten" darüber berichtet. Dass Daimler sich von Zeitarbeitern trennen will, war bereits bekannt, nicht aber der genaue Umfang.