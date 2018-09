Stuttgart Das Gold vom Stuttgarter Spielplatz ist echt

Cannstatter Volksfest Der Umzug ganz wie einst im Jahre 1841

Es ist eine Mammutaufgabe. Enthusiasten des Volksfestvereins wollen den Festzug von 1841 zum Kronjubiläum von König Wilhelm I. nachbauen. Seit Monaten werkeln sie in Bad Cannstatt in einer Lagerhalle an den Festwägen.