Stuttgart David Jakobs: Quasimodo im "Glöckner von Notre Dame"

Countdown für das Musical "Der Glöckner von Notre Dame" in Stuttgart: Mit David Jakobs als buckligem Glöckner Quasimodo und Mercedesz Csampai in der Rolle der schönen Esmeralda feiert die Liebesgeschichte am 18. Februar im Apollo-Theater Premiere. Das teilte Stage Entertainment am Montag mit. Jakobs hat bereits Quasimodo-Erfahrung in Berlin gesammelt und war in Hamburg als Bruno Lubanski in "Das Wunder von Bern" zu sehen. Csampai spielte in Berlin die Sarah im "Tanz der Vampire" und die Christine im Moskauer "Phantom der Oper".