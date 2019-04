Stuttgart-Degerloch Weinsteige wegen brennendem Anhänger gesperrt

Stuttgart-Degerloch.

Wegen eines technischen Defekts ist am Dienstagmorgen (30.04.) in der Oberen Weinsteige der Anhänger einer Zugmaschine in Brand geraten. Der Fahrer der Zugmaschine fuhr gegen 5.40 Uhr auf der Weinsteige in stadtauswärtige Richtung und bemerkte Rauch. Er stellte das Gespann sofort ab und konnte den Anhänger noch rechtzeitig von der Zugmaschine abkoppeln.