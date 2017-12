Stuttgart Dekra vermittelt wegen Fachkräftemangels mehr Zeitarbeiter

Stuttgart.

Der Prüfkonzern Dekra bleibt dank seiner Zeitarbeit-Sparte auf Wachstumskurs. Der Bedarf an Dekra-Fachkräften mit zeitlich befristeten Einsätzen in anderen Unternehmen nehme deutlich zu, die entsprechende Sparte werde in diesem Jahr voraussichtlich ein Plus von 15 Prozent auf gut 600 Millionen Euro verbuchen, teilte das Unternehmen am Dienstag in Stuttgart mit. Inklusive Kfz-Prüfgeschäft und Industrie-Dienstleistungen klettert der Umsatz der Prognose zufolge um knapp sieben Prozent auf 3,1 Milliarden Euro. Das Plus lag damit über dem Vorjahreswert von sechs Prozent.