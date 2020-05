Stuttgart Demo gegen Corona-Einschränkungen

Angemeldet wurde die Veranstaltung von dem Unternehmer Michael Ballweg, der sich in seinen Grundrechten durch die Corona-Vorschriften eingeschränkt fühlt. Immer wieder wurde während der Demo zwar dazu aufgerufen, die 1,5 Meter Mindestabstand einzuhalten - teilweise standen die Teilnehmenden aber dicht an dicht. Auf Transparenten und in Sprechchören forderten sie ein Ende der Einschränkungen. Das Coronavirus sei eine "gigantische Lüge", hieß es auf einem Plakat, am 22. März 2020 sei die Bundesrepublik gestorben, stand auf einem anderen (am 23. März traten die Lockdownregeln in Kraft). Auf dem Wasen waren ferner Banner mit Parolen wie "Wir sind das Volk" und "Demokratie statt Merkelatur" zu sehen.

Offenbar war die Demonstration auch ein Magnet für Impfgegner - sie befürchten Zwangsimpfungen gegen das Coronavirus und wittern, dass hinter allem eine Verschwörung mächtiger Leute stecke, die mit den Impfungen Geld machen wollen.