Das Canstatter Volksfest ist eröffnet. Am ersten Tag floss nicht nur Bier, sondern auch viel Regen von oben. Der sorgte dafür, dass man sich in den Gassen auf dem Wasn relativ frei bewegen konnte. In den Festzelten und Wirtschaften dagegen herrschte dichtes Gedränge und gute Stimmung. Die Bilder zeigen Impressionen vom ersten Abend des Volksfestes 2019.