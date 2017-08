Stuttgart.

Nach Unwettern und etwas kühleren Temperaturen wird es im Südwesten allmählich wieder wärmer. Am Montag seien Temperaturen bis zu 23 Grad zu erwarten, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. "Im Laufe der Woche kehrt der Sommer sogar kurz zurück", sagte DWD-Meteorologe Clemens Steiner. Am Mittwoch sei mit sommerlichen 29 Grad zu rechnen. Einzelne Gewitter seien am Mittwoch noch die Ausnahme. Auch gegen Ende der Woche bleibe es sonnig, allerdings rechne der DWD von Donnerstag an mit Gewittern. "Dann wird es wieder unbeständig in Baden-Württemberg", so der Meteorologe.