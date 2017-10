Stuttgart Deutscher Wetterdienst: Im Südwesten drohen Sturmböen

Stuttgart.

Im Laufe des Wochenendes nimmt das stürmische Wetter in Baden-Württemberg an Fahrt auf. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) wirkt sich am Samstag ein Sturmtief über der Ostsee aus und sorgt für zunehmend windiges Wetter auch im Südwesten. Im Laufe des Samstags soll dann der Südwestwind stetig zunehmen. So ist nördlich der Alb - im Südosten und im Bergland - mit Windböen von rund 55 Stundenkilometern zu rechnen. Im Hochschwarzwald drohen gegen Abend stürmische Böen mit bis zu 70 Stundenkilometern.