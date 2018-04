Stuttgart Die Wilhelma zeigt sich von ihrer schönsten Seite

Diese Highlights können, trotz der geplanten Straßensperrung der B10/B14 am kommenden Wochenende, bewundert werden. Die Wilhelma ist jederzeit erreichbar, auch wenn es Einschränkungen in der Verkehrsführung gibt.

Im Wechselschauhaus, welches sich an den historischen Wintergarten anschließt, zeigen sich die Azaleen von ihrer schönsten Seite.

Die Wilhelma beherbergt mit rund 50 Sorten eine der wichtigsten Azaleensammlungen in Deutschland. Sie alle sind Nachfahren von Pflanzen, die Ende des 17. Jahrhunderts erstmals aus Japan und China nach Europa kamen, und aus denen Gärtner im Laufe der Zeit etwa 2.000 Sorten züchteten, von denen ein Großteil aber wieder verschwand. In Deutschland sind heute höchstens 700 Sorten erfasst.

Die Besucher der Wilhelma können die exotischen Schönheiten mit den kräftig roten und rosafarbenen Blüten noch ungefähr bis Mitte April mit eigenen Augen genießen: Darunter finden sich Sorten, die noch aus dem Bestand von König Wilhelm I. stammen und somit seit rund 170 Jahren in der Wilhelma gepflegt werden.

Aus der gleichen Zeit, wie die historischen Azaleensorten stammen zwölf Bäume im größten Magnolienhain nördlich der Alpen. Sie und die anderen 58 Magnolien im Hain sowie weitere 20 Exemplare im übrigen Park hat das schöne, milde Wetter ebenfalls dazu angeregt, ihre Blüten zu öffnen. Voll erblüht sind bereits die Sternenmagnolien, etwa hinter dem Maurischen Landhaus. Die anderen Bäume und Sträucher folgen peu à peu.