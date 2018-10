Stuttgart Diebe stehlen acht Lederhosen

Stuttgart.

Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht von Sonntag auf Montag (08.10.) mindestens acht Lederhosen aus einem Verkaufsstand in der Haupthalle des Stuttgarter Hauptbahnhofes entwendet. Nach jetzigem Stand hebelten die Unbekannten hierfür die Außenscheibe des Verkaufsstandes nach oben, um an die Lederhosen zu gelangen.