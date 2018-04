Stuttgart Diebestour im Milaneo

Die bislang unbekannten Täter hatten sich am Donnerstagabend im Milaneo am Mailänder Platz versteckt und einschließen lassen. Sie durchsuchten mehrere Räume nach Bargeld. Am Samstag, vermutlich früh morgens, konnten sie entkommen.

Hinweise, die zur Ergreifung der unbekannten Täter führen, erbitten die Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 2 Wolframstraße unter der Telefonnummer +4971189903200.