Stuttgart Durchsuchungen bei Porsche

Stuttgart.

Wegen des Verdachts auf Betrug und strafbarer Werbung im Zusammenhang mit der Dieselaffäre sind insgesamt 10 Objekte des Autobauers Porsche in Baden-Württemberg und Bayern durchsucht worden. An den Durchsuchungen nach sogenannten beweiserheblichen Unterlagen waren 30 Staatsanwälte der Staatsanwaltschaft Stuttgart und drei Staatsanwälte der Staatsanwaltschaft München II in Amtshilfe sowie rund 160 Einsatzkräfte der Landeskriminalämter Baden-Württemberg und Bayern beteiligt.