Stuttgart Ehefrau getötet: 87-Jähriger stirbt im Krankenhaus

Stuttgart.

Ein 87-Jähriger, der in Stuttgart seine 91 Jahre alte Ehefrau umgebracht haben soll, ist tot. Er starb am Donnerstag im Krankenhaus an den Verletzungen, die er sich selbst zugefügt hatte, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Er soll am Mittwoch erst seine Frau getötet und dann versucht haben, sich selbst das Leben zu nehmen. Besorgte Bekannte hatten die Einsatzkräfte alarmiert. Er sei nicht mehr vernehmungsfähig gewesen, sagte ein Polizeisprecher.