Stuttgart Ein brandheißes Wochenende im Südwesten

Auch bei einem Großbrand in einer Schreinerei in Sontheim (Kreis Heidenheim) entstand ein Millionenschaden. Das Feuer brach laut Polizei in der Nacht zum Sonntag in dem Betrieb aus und griff auf eine Werkstatt über. Verletzt wurde demnach niemand. Experten der Polizei sollen nun die Brandursache ermitteln.

Ein Feuer in Sandhausen im Rhein-Neckar-Kreis machte eine Obdachlosenunterkunft unbewohnbar. Ein 31-Jähriger habe beim Verlassen seiner Wohnung einen Heizstrahler für Pflanzen eingeschaltet, wodurch der Brand ausgelöst wurde, teilte die Polizei mit. Mehrere Menschen wurden in Sicherheit gebracht. Verletzt wurde bei dem Brand am frühen Samstagmorgen den Angaben zufolge niemand. Der Schaden beträgt nach ersten Schätzungen 80 000 Euro. Die Kriminalpolizei ermittle wegen fahrlässiger Brandstiftung gegen den 31-Jährigen. Er wurde in der Nacht vorläufig festgenommen.

Bei einem Brand in einer Wohnung in Nufringen (Kreis Böblingen) wurden in der Nacht zum Samstag drei Menschen leicht verletzt. Eine 38 Jahre alte Frau habe eine Kerze angezündet, durch die eine Tischdecke und ein Bett teilweise Feuer gefangen hätten, teilte die Polizei mit. Die 38-Jährige und zwei weitere Bewohner - ein 35 Jahre alter Mann und eine 73-Jährige - erlitten Rauchvergiftungen.

Ein Dachstuhlbrand nach einem Blitzschlag richtete in Gerstetten im Kreis Heidenheim einen Schaden von etwa 100 000 Euro an. Der 48 Jahre alte Bewohner und seine elf Jahre alten Zwillingssöhne hätten den Einschlag gehört und wenig später Rauch entdeckt, teilte die Polizei am Samstag mit. Sie konnten sich demnach am Freitagabend unverletzt aus dem Einfamilienhaus retten.

Auf dem Gelände des Hockenheimrings (Rhein-Neckar-Kreis) brannte am Samstag ein Lastwagen-Anhänger mit Übertragungstechnik für das Formel-1-Rennen ab. Dabei ist nach Angaben der Polizei vermutlich ein Schaden von drei Millionen Euro entstanden. Nach ersten Ermittlungen geht die Polizei von einer technischen Ursache aus.