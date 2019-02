Stuttgart Einbrecher überfallen Wohnungsinhaberin

Stuttgart.

Zwei Einbrecher haben am Donnerstagabend (31.01.) eine 60-Jährige in ihrer Wohnung überwältigt und beraubt, als diese die beiden erwischt hat. Die Männer drangen gegen 18 Uhr durch ein aufgehebeltes Fenster in das Haus ein. Die Bewohnerin, die alleine in dem Haus lebt, saß im Wohnzimmer und hörte mehrfach verdächtige Geräusche. Als sie Nachschauen ging, traf sie im Flur auf zwei dunkel gekleidete unbekannte Männer, die offenbar durch die Anwesenheit der Hausbewohnerin überrascht waren.