Stuttgart Einkommen der Südwestbauern gestiegen

Stuttgart.

Nach schwierigen Jahren geht es Baden-Württembergs Landwirten wieder etwas besser. Die Einkommen der Betriebe - die Unternehmensergebnisse - seien zuletzt im Schnitt gestiegen, hieß es vom Landesbauernverband. Grund seien höhere Preise für Schweinefleisch und andere Agrarprodukte - die Situation am Markt hat sich etwas entspannt. Genaue Zahlen zum Wirtschaftsjahr 2016/17 will der Verband heute in Stuttgart vorstellen.