Stuttgart Einschränkungen im Bahnverkehr in und um Stuttgarter Hauptbahnhof

Der Schaden am Gleisvorfeld ist behoben. Der Fern-, Nah- und S-Bahnverkehr läuft wieder ohne Einschränkungen.



11.55 Uhr

Update: Zwei Gleise im Gleisvorfeld des Stuttgarter Hauptbahnhofs sind derzeit nicht benutzbar. Nach Angaben der Bahn ist die Behebung des Schadens bereits in Gang. Voraussichtlich in den Nachmittagsstunden können die Züge wieder normal in den Bahnhof einfahren. Die Züge des Fernverkehrs werden über Esslingen nach Stuttgart Hauptbahnhof umgeleitet. Wegen der Arbeiten kann es im Nah- und S-Bahnverkehr zu Verspätungen kommen.