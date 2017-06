Stuttgart.

Das heiße Wetter hat dem Einzelhandel in Baden-Württemberg für einen Aufschwung bei Sommerartikeln gesorgt. "Der warme Sommer treibt die Deutschen in den Fachhandel: Bei schweißtreibenden Temperaturen haben Ventilatoren und Klimageräte Hochkonjunktur", sagte die Sprecherin des Handelsverbands Sabine Hagmann. Aktuell gebe es noch keine Engpässe bei Ventilatoren, in Einzelfällen könne es aber trotzdem zu ausverkauften Läden kommen. Die Läden seien aber gut vorbereitet. Außerdem laufe es sehr gut bei Sandalen, Sonnenbrillen, Grillprodukten und bei bereits reduzierter Sommerkleidung. Der Trend des Sommers ist Hagmann zufolge eine Sitzdecke, die sich selbst aufbläst.