Stuttgart Ende des Feinstaubalarms: Schadstoffbelastung bleibt gering

Stuttgart.

Am ersten Tag nach Ende des Feinstaubalarms ist die Schadstoffbelastung an der Kreuzung Am Neckartor in Stuttgart weiterhin auf einem niedrigen Niveau. Nach vorläufigen Daten vom Dienstagmorgen liegt der Messwert an der wichtigen Kreuzung bei 22 Mikrogramm Feinstaub pro Kubikmeter Luft. Am Montag lag der Tagesdurchschnitt bei 19 Mikrogramm. Damit ist die Feinstaubbelastung zwar leicht gestiegen, allerdings liegt sie noch immer deutlich unter der maximal erlaubten EU-Marke von 50 Mikrogramm.