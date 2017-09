Stuttgart Entführung von UN-Mitarbeiter: Dreieinhalb Jahre Haft

Stuttgart.

Ein syrischer Flüchtling ist am Mittwoch wegen der Beteiligung an der achtmonatigen Entführung eines kanadischen UN-Mitarbeiters 2013 in Syrien zu dreieinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Das Oberlandesgericht sah es als erwiesen an, dass sich der heute 26-Jährige etwa der Beihilfe zu erpresserischem Menschenraub und der schweren Freiheitsberaubung schuldig gemacht hat. Laut Bundesanwaltschaft ist er der erste Flüchtling, der sich wegen Kriegsverbrechen in Syrien vor einem deutschen Gericht verantworten muss. Der Mann kam 2014 als Flüchtling nach Deutschland, er lebte bei seiner Verhaftung in einer Unterkunft nahe Stuttgart.