Stuttgart Erste Klage gegen Stuttgarter Fahrverbot

Dem Gerichtssprecher zufolge wurde die Klageschrift an die Stadt Stuttgart gesandt. Diese habe nun vier Wochen Zeit zur Stellungnahme. Seit dem 1. Januar dürfen Dieselfahrzeuge mit der Abgasnorm Euro 4 oder älter nicht mehr von außen in die Stuttgarter Innenstadt fahren. Für Einwohner der Landeshauptstadt tritt das Fahrverbot am 1. April in Kraft.