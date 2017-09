Stuttgart.

Es wird wieder wärmer im Südwesten. Ab Donnerstag können die Temperaturen auf bis zu 21 Grad klettern, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Stuttgart am Mittwoch mitteilte. Zum Wochenende hin komme warme Luft, es bleibe trocken und sonnig. Typisch für diese Jahreszeit sei das warme Wetter abhängig davon, wie schnell der Morgennebel von der Sonne gelöst werde, so der DWD. Das Wochenende lässt jedoch schon jetzt gutes Wetter und höhere Temperaturen von circa 20 Grad vermuten - wenn der Morgennebel nicht die Sonne aussperrt.