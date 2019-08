Stuttgart / Esslingen Rätsel um skelettierten Schädel gelöst

Der Schädel war am 13. August in Stuttgart-Wangen gefunden worden. Ein 31-Jähriger hatte den Schädel auf einem Pfad zwischen mehreren Grundstücksparzellen entdeckt. Er alarmierte daraufhin die Polizei. Polizeibeamte fanden in der Nähe einen Unterkiefer, der offenbar zu dem Schädel gehört.