Stuttgart/Ettlingen Grüne: Transparente Kennzeichnung von Fleisch durchsetzen

Stuttgart/Ettlingen.

Die Grünen-Landtagsfraktion will eine verbraucherfreundliche Kennzeichnung von Fleisch und Wurstwaren auf Bundesebene durchsetzen. Damit sollen Käufer erkennen können, welche Waren aus einer artgerechten Nutztierhaltung kommen. Die Fraktion fasste am Donnerstag bei ihrer Klausur in Ettlingen (Landkreis Karlsruhe) einen entsprechenden Beschluss. "Wir setzen uns dafür ein, dass die baden-württembergische Landesregierung eine Bundesratsinitiative auf den Weg bringt", heißt es darin.