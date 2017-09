Stuttgart Europaminister Wolf gegen gemeinsamen Haushalt der Eurozone

Eine engere Zusammenarbeit könne er sich auf Feldern wie Verteidigungs- und Sicherheitspolitik vorstellen, sagte Wolf. Als Beispiel nannte er eine gemeinsame europäische Eingreiftruppe, wie sie auch Macron will, oder eine gemeinsame Grenzpolizei. Gerade bei solchen Fragen erwarteten die Menschen gemeinsame Lösungen der EU-Mitgliedsstaaten. "Auch die Idee gemeinsamer Rückführungsanstrengungen für abgelehnte Asylbewerber begrüße ich."

Insgesamt sei die europapolitische Rede Macrons ein wichtiges Zeichen des Aufbruchs. "Europa braucht Visionen." Baden-Württemberg habe großes Interesse an einem starken Europa und gemeinsam mit den französischen Nachbarn eine besondere Verantwortung für das europäische Projekt. Wolf wollte am Donnerstag auch an der Konferenz der Europaminister der Länder in Hannover teilnehmen.