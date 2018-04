Stuttgart Exhibitionist belästigt Kinder

Die Mädchen hielten sich gegen 16.30 Uhr in der Nähe eines Sportplatzes am Vogteiweg auf, als der Unbekannte vor deren Augen sexuelle Handlungen an sich vornahm. Eine Fahndung nach dem Täter verlief bislang erfolglos. Bei dem Gesuchten soll es sich um einen älteren Mann mit grauen Haaren und einem grauen Vollbart handeln. Er trug eine rechteckige Brille, eine graue Lederjacke, eine schwarze Arbeitshose und war möglicherweise mit einem schwarzen Motorrad dort.

Zeugenhinweise nehmen die Beamten des Dezernats für Sexualdelikte unter der Rufnummer +4971189905778 entgegen.