Stuttgart Exhibitionist im Damenkleid belästigt Verkäuferin

Stuttgart.

Ein bislang unbekannter Mann hat sich am Dienstagabend vor einer Verkäuferin entblößt. Der Mann betrat gegen 18.15 Uhr das Geschäft an der Straße Neue Brücke, nahm ein Damenkleid aus der Auslage und trug es in die Umkleidekabine. Von hier aus rief er die 29 Jahre alte Verkäuferin zu sich. Als diese auf die Kabine zutrat, zeigte er sich umgezogen mit dem Damenkleid und entblößtem Geschlechtsteil. Die Verkäuferin bat ihn daraufhin, das Geschäft zu verlassen. Der Unbekannte kam der Bitte nach und verschwand unerkannt.