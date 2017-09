Baden-Württemberg Erpresser vergiftet Lebensmittel

Ein unbekannter Erpresser droht der Polizei zufolge damit, Lebensmittel zu vergiften. Nach dpa-Informationen soll der Täter bereits fünf Produkte mit einer womöglich tödlichen Menge Gift in Lebenmittelgeschäften in Friedrichshafen am Bodensee ausgelegt haben.