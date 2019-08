Nach Schwert-Angriff in Stuttgart Täter soll Behörden unter falscher Identität bekannt gewesen sein

Stuttgart.

Der Verdächtige im Fall des tödlichen Schwert-Angriffs in Stuttgart vor rund einem Monat ist den Behörden höchstwahrscheinlich unter falscher Identität bekannt gewesen. "Die Ermittlungen sprechen dafür, dass er Jordanier ist", sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft am Freitag. Die Polizei war zunächst davon ausgegangen, dass der mutmaßliche Täter Syrer ist und seit 2015 mit gültigem Aufenthaltsstatus in Deutschland lebt.