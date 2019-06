Stuttgart Falsche Polizeibeamte erbeuten mehrere Zehntausend Euro

Ermittlungen zufolge erfolgten zwei Geldübergaben am Sonntag und am Mittwoch. Hierfür habe die Seniorin an einem vorher vereinbarten Ablageort das Bargeld in einem Park abgelegt. Als sich der Anrufer später nicht mehr bei der Frau meldete, verständigte die Seniorin die echte Polizei. "Wir gehen davon aus, dass mehrere Personen an dem Trickbetrug beteiligt waren", sagte eine Sprecherin der Polizei.