Stuttgart Falsche Polizisten führen Kontrollen durch

Demnach hatten ihn gegen 19 Uhr vier Männer in der kleinen Schalterhallte angesprochen. Einer der Männer forderte den 23-Jährigen auf, sich auszuweisen, während er ihm einen vermeintlichen Dienstausweis vorhielt. Der 23-Jährige zweifelte die Echtheit des Dokuments an und forderte, den Ausweis erneut sehen zu dürfen. Der falsche Polizist wies den 23-Jährigen darauf hin, dass er sich bei Rückfragen an das nächstgelegene Polizeirevier wenden könne. Anschließend brachen die vier Männer die vermeintliche Polizeikontrolle ab und gingen in unbekannte Richtung.

Die Bundespolizei leitete umgehend eine Fahndung ein, konnte die mutmaßlichen Täter jedoch nicht finden. Sie ermittelt nun gegen die vier Männer wegen des Verdachts der Amtsanmaßung. Zeugen oder Geschädigte werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711 870350 zu melden.