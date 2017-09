Stuttgart FDP-Chef: Koalitionsgespräche mit Grünen schwierig

Der FDP-Politiker führte aus, dass etwa Dieselverbote und dauerhafter Familiennachzug für Flüchtlinge mit seiner Partei nicht zu machen seien. Zu den Verlusten der CDU bei der Bundestagswahl sagte Rülke, dass er einen Grund in einem "großen Überdruss in der Bevölkerung gegen Frau Merkel, vor allem aufgrund ihrer Flüchtlingspolitik" sehe. "Die Kanzlerin sollte überlegen, ob es nicht bald an der Zeit wäre, einen Neuanfang im Kanzleramt möglich zu machen", sagte Rülke.