Stuttgart FDP-Kandidaten fehlen auf Stimmenzetteln

FDP-Kreischef Armin Serwani sagte: "In einer Demokratie ist von der Stadt äußerst penibles Vorgehen bei Wahlen zu verlangen." Bei einer Gemeinderatswahl werde von den allermeisten Bürgern die Stimmzettel vorher ausgefüllt. "Deshalb ist es nicht akzeptabel, wenn bei den zugestellten Stimmblöcken unsere Listen irrtümlich fehlen."

Serwani kritisierte zunächst getroffene Aussagen von Seiten der Stadt, wonach sich Wahlberechtigte namentlich per Telefon oder Mail bei der Verwaltung melden könnten. Dies verstoße klar gegen das Wahlgeheimnis, denn dadurch werde das Interesse an der FDP-Liste öffentlich bekannt. Er verlangte von der Stadt umgehende und vollständige Neuzustellung von Stimmblöcken in dem betroffenen Gebiet. "Andernfalls ziehen wir eine Anfechtung der Gemeinderatswahl in Betracht."

Auch im Rems-Murr-Kreis war es zu Pannen mit den Stimmzetteln zur Wahl am Sonntag gekommen. In Schorndorf mussten die Stimmzettel für die Gemeinderatswahl neu verschickt werden, da der Name einer Kandidatin falsch geschrieben worden war. Im Wahlkreis 8 (Leutenbach, Berglen, Schwaikheim) müssen die Stimmzettel für die Kreistagswahl neu gedruckt werden. Grund hierfür war ein Fehler im Namen einer Partei.