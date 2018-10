Stuttgart Feinstaub am Neckartor erneut über EU-Grenzwert

Stuttgart.

Bereits zum zweiten Mal in Folge hat die Feinstaubkonzentration in Stuttgart den zulässigen EU-Grenzwert trotz des ausgerufenen Feinstaubalarms überschritten. Am Freitag wurden am besonders belasteten Neckartor im Tagesmittel 67 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft gemessen. Das ergaben vorläufige Messwerte der Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg (LUBW) vom Samstag. Der EU-Grenzwert liegt bei 50 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft