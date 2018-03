Stuttgart Feinstaub-Konzentration bleibt vor Alarm unter Grenzwert

Stuttgart.

Einen Tag vor dem nächsten Feinstaubalarm des Jahres in Stuttgart ist die Feinstaubkonzentration knapp unter dem zulässigen Grenzwert geblieben. Wie aus vorläufigen Zahlen der Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg am Montag hervorgeht, lag die Feinstaubkonzentration am Sonntag am besonders belasteten Neckartor im Mittel bei 43 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft. Der erlaubte EU-Grenzwert liegt bei 50 Mikrogramm.